Получит ли Украина шведские самолеты Gripen: в ОП назвали условие

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина договаривается со шведскими партнерами о передаче нашей армии военных самолетов Gripen для получения преимущества над противником в воздухе. Для успешных результатов предстоит соблюсти ряд процедур, вместе с союзниками украинская сторона их пройдет.

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С такими словами чиновник выступил в эфире телемарафона UA Разом. Он пояснил, что в Gripen, есть определенные составляющие, требующие согласия других европейских партнеров, кроме самой Швеции.

"В таких вопросах как договоренности о передаче истребителей всегда переговоры ведут исключительно главы государств. Именно на этом пути Украина сейчас и находится", – подчеркнул Сибига.

Gripen JAS 39 – шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией СААБ Авионикс. JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик, "Gripen" означает "Грифон".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ведет переговоры о получении не только американских F-16, но и еще трех типов боевых самолетов. Это шведский многоцелевой истребитель Gripen, французский Rafale и Eurofighter Typhoon, разработанный международной компанией при участии Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.

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