'Сейчас другие приоритеты': у Воздушных сил сказали, что не так с желанием Сырского получить штурмовики А-10

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского о потребности ВСУ в американских штурмовиках А-10 Thunderbolt. Там подчеркнули, что Украина не посылала официальный запрос на предоставление нам самолетов А-10, поскольку вопросом №1 остается освоение F-16.

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Об этом сказал украинским СМИ пресс-секретарь Воздушных сил полковник Юрий Игнат. Он пояснил, что А-10 значительно дороже в обслуживании, чем F-16. Кроме того, у ПС ВСУ не хватит ни материальных, ни человеческих ресурсов для освоения этого самолета.

Игнат подчеркнул, что самолет А-10 выполняет монофункцию: способен поддерживать огнем наземные войска, то есть наносить мощные удары по позициям противника на земле. Но эту функцию в украинской армии выполняют штурмовики Су-25.

"Позиция Воздушных сил относительно получения на вооружение западных самолетов неизменна: приоритетом является F-16, на которых сейчас учатся наши пилоты", –подчеркнул спикер.

Он объяснил, что это многоцелевой самолет, способный работать по воздушным, наземным и надводным целям. Именно он сможет обеспечить завоевание преимущества в воздухе.

"Конечно, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский хотел бы видеть больше поддержки с воздуха, но Украина не посылала официальный запрос на предоставление нам самолетов А-10. На сегодняшний день вопросом №1 является освоение F-16", – подчеркнул Игнат.

Напомним, накануне Сырский заявил, что ВСУ нужны американские штурмовики А-10 Thunderbolt для поддержки пехоты и самолеты, которые могут стрелять крылатыми ракетами большой дальности. По мнению генерал-полковника, они окажут решающую поддержку наземным силам, когда будут пытаться перехватить инициативу против хорошо обеспеченного противника.

Истребитель F-16, который называют "Боевым соколом", оснащен внутренней пушкой M61 Vulcan и имеет 11 точек подвески для размещения оружия и другого оборудования.

Стандартная нагрузка F-16 обычно включает в себя две 907-килограммовые бомбы, две ракеты средней дальности AIM-120 и две ракеты малой дальности AIM-9 Sidewinder "воздух – воздух", а также два внешних топливных бака весом 1088 кг.

Способен развивать скорость до 2500 км/ч и подниматься на высоту до 16-17 км, может обнаруживать цели на расстоянии до 150 км и следить одновременно за десятью объектами.

A-10 Thunderbolt II оснащен 30-миллиметровой семиствольной авиационной пушкой системы Гатлинга GAU-8 Avenger. Имеет 11 узлов подвески и может нести более семи тонн оружия. Хотя A-10 может нести значительные одноразовые боеприпасы, его основным встроенным оружием является 30-мм семиствольная пушка GAU-8/A Avenger Gatling.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко пояснил, что когда Украина получит истребители F-16, "подарки" России будут существеннее, чем раньше. Но сами по себе они не "чудо-оружие", поскольку эти самолеты – модернизация выпусков среднего уровня.

– Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что Украина проводит работу по интеграции в систему своих вооруженных сил современных истребителей F-16. Работа проходит как внутри страны, так и внутри деятельности международной Коалиции военно-воздушных сил.

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