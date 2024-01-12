F-16 – это не 'чудо-оружие': Романенко объяснил, что дадут Украине истребители и по каким целям смогут работать

Как только Украина получит истребители F-16, "подарки" Российской Федерации будут существеннее, чем раньше. Но сами по себе они не "чудо-оружие", поскольку эти самолеты – модернизация выпусков среднего уровня.

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Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он прогнозирует, что на начальном этапе к F-16 не передадут самые современные вооружения.

"F-16 – это не Wunderwaffen (в переводе с немецкого "чудо-оружие". – Ред.), как многие надеются. Потому что сами самолеты – модернизация выпусков среднего уровня. Кроме того, к этим самолетам не будут предоставлять последние, самые современные вооружения. По крайней мере, на начальном этапе – точно", – сказал он.

Романенко подчеркнул, что ВСУ нужны F-16, чтобы реализовать дальнюю группу системы ПВО. Истребительная авиация относится именно к такой системе.

"Такие самолеты могут работать по аэродинамическим целям, о которых мы говорили. Но по баллистике могут работать только последние модели как самих F-16, так и авиационного вооружения к ним", – пояснил экс-замначальника Генштаба.

Он добавил, что США могли бы предоставить Украине F-16 гораздо раньше до конца 2023 года, как было анонсировано. Однако в который раз процесс передачи тормозится по каким-то определенным соображениям.

"Причинами называют все что угодно – разрешение на тренировку, подготовка пилотов и т.д. Готовить пилотов можно всегда, предела совершенству нет. Причины откладывать поставки всегда были, есть и будут. Но нам крайне необходимо, чтобы такие возможности появились у нас прямо сейчас ", – уточнил Романенко.

Относительно "подарка" от Сил обороны кремлевскому диктатору под "выборы Путина", генерал-лейтенант напомнил, что россияне очень чувствительны к датам еще со времен Советского Союза.

"Мы знаем, как Путин постоянно переносит сроки выполнения тех или иных задач на те или иные знаковые для него даты, поскольку политические цели в Кремле преобладают над военными", – сказал он.

Но, по мнению Романенко, для Украины важно учитывать объективные военные, а не политические обстоятельства.

"Но если они будут совпадать, это тоже хорошо, ведь у нас борьба военно-политическая, военные средства мы используем для достижения политических целей. Но для этого нам нужны дополнительные возможности. Наши союзники должны помочь, чтобы мы могли делать Путину "подарки", – подчеркнул он.

Генерал-лейтенант добавил, что хотелось бы, чтобы Запад нашел возможность для передачи оружия, чтобы такой "подарок" Путину до выборов ВСУ сделали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Пентагоне заявили, что летчики ВСУ, вероятно, завершат подготовку на американских F-16 в США до конца 2024 года. Более конкретные сроки там пока назвать не могут.

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 22 декабря сообщил о подготовке первых 18 единиц F-16 для доставки в Украину.

– Первая партия F-16, отправленная в Украину, будет уже модифицирована, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– В конце декабря в ISW заявили, что Украина может в скором времени получить первую партию F-16 в соответствии с обязательствами Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии.

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