Буданов: следующие три месяца войны определят ход событий на фронте в Украине

Следующие три месяца войны определят дальнейший ход событий. Речь идет об активных боевых действиях по всей линии фронта.

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Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки". На вопрос Мирославы Гонгадзе о том, будут ли ближайшие три месяца определяющими, он сказал: "Не то чтобы определяющими. Они будут достаточно активными. Очень активными, и определят дальнейший ход событий".

Буданов уточнил, что имеет в виду активные боевые действия – "с их стороны старания и с нашей стороны".

В то же время начальник ГУР отметил, что у украинской разведки нет данных о планах России повторно атаковать Киев.

"Их (планов напасть на север Украины. – Ред.) просто не существует. Возможно, когда они потерпят определенные поражения, они будут искать быстрое решение, но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно, как и тогда", – сказал Буданов.

Кроме того, он рассказал, что сотрудничество украинской разведки с разведками США и Британии началось не после масштабного вторжения, а длится уже много лет.

"Это помогает нам. Некоторые технические возможности США, которых у нас нет, значительно дополняют картинку нашего понимания. Прежде всего, это касается военной составляющей. То есть перемещения на значительной глубине и так далее", – рассказал Буданов.

Он также подтвердил, что у ГУР есть все необходимые коммуникации с американскими коллегами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Буданова, в Кремле разделились мнения относительно того, стоит ли продолжать войну против Украины. Многие в окружении президента РФ Владимира Путина начали понимать, что что-то идет не по плану.