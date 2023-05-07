Буданов спрогнозировал будущее Пригожина: оно связано с физическим выживанием

Наемники частной военной компании "Вагнер" подготовлены лучше, чем солдаты кадровой российской армии, впрочем, они несут в Украине безумные потери. Между тем, владелец этой ЧВК Евгений Пригожин эти потери использует как инструмент для ведения собственной политической кампании.

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Для Пригожина его политическое будущее является вопросом жизни и смерти, ведь слишком много в РФ желающих его ликвидировать. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "YahooNews".

По словам Буданова, безумные потери "вагнеровцев" в войне против Украины Пригожин использует для ведения собственной политической кампании.

"Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что у РФ слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы – это вопрос жизни и смерти", – убежден Буданов.

В то же время глава военной разведки признал, что "вагнеровцы" имеют значительно лучшую подготовку, чем захватчики из российской армии. В "Вагнере" наемников обучают, в отличие от регулярных войск РФ. Поэтому, по словам Буданова, уровень ЧВК "Вагнер" и регулярных войск РФ просто несравним.

Напомним, 5 мая Пригожин заявил о выводе ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая. Он также напомнил, как российская армия позорно бежала из Изюма и Лимана.

Однако в МОУ в заявления олигарха не поверили. Там констатировали, что Пригожин "рассказывает сказки", на самом же деле враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая.