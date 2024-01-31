Буданов заявил, что комплектующие для военной промышленности РФ идут из разных стран: доступ перекрыть полностью не удалось

Ни одной стране так и не удалось полностью остановить доступ России к иностранным комплектующим. При этом комплектующие для военной промышленности РФ поставляются из разных стран, как с Востока, так и с Запада.

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Об этом во время трансляции на телеканале "Мы Украина" заявил руководитель Главного управления разведки Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов. По его словам, государственная программа Российской Федерации, известная как "параллельный импорт ", фактически является легализованной контрабандой.

"В Российской Федерации работает государственная программа, которую называют "параллельный импорт". Надо признать, она достаточно эффективно работает. "Параллельный импорт" – это на законодательном уровне узаконенная контрабанда. Комплектующие идут из многих стран, не только как все думают с Востока, много чего идет с Запада. К сожалению, полностью прекратить доступ россиян к иностранным комплектующим никто так и не смог", – заявил Буданов.

Глава ГУР также отметил, что расходы, понесенные Российской Федерацией во время войны, невозможно полностью покрыть ни одной стране. Объем затрат превышает объем производимой продукции в значительной степени. В частности, у окупантов существует критическая потребность в боеприпасах.

"Такие расходы, которые идут в этой войне, ни одна из стран не может перекрыть полностью. Теряется гораздо больше, чем производится" – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российская оборонно-промышленная база может производить по меньшей мере 100 основных боевых танков ежемесячно. Это позволит агрессору быстро компенсировать потери на поле боя и обеспечивает российским войскам возможность продолжать их текущие операции в ближайшей перспективе.

Напомним, что министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, что на фронте проходил тесты наземный робот UGV Sirko-S1. Он предназначен для помощи при перевозке груза, эвакуации раненых и разведке вражеских позиций.

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