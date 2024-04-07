Буданов заявил, что Крымский мост остается целью для Украины, и высказался по поводу Taurus

Одной из приоритетных целей для поражения Сил обороны Украины остается Крымский мост, соединивший временно оккупированный украинский полуостров с Россией. Уничтожение этого сооружения имеет не только символическое значение, но существенно ударит по враждебной логистике.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Tagesschau. В разговоре с немецкими журналистами он также затронул вопрос поставок Германией Украине дальнобойных ракет Taurus и тех возможностей, которые открыло бы перед украинской армией это оружие.

Буданов отметил: как и другие чиновники по военно-политическому руководству государства, считает, что получение Украиной немецких ракет Taurus стало бы толчком для изменения ситуации на поле боя.

"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь. Чтобы поражать командные центры, поражать очень важные цели, это отличное оружие", – отметил он.

В то же время, на вопрос журналиста относительно того, считает ли он, что Берлин в конце концов примет решение о передаче Taurus, Буданов ответил встречным вопросом.

"Можем ли мы положиться на вашу страну? Надеюсь", – подчеркнул он.

В частности, Taurus очень помогли бы Украине одержать новые победы в Черном море. А их за последние месяцы, в том числе и благодаря усилиям ГУР, было немало.

"При участии Буданова Украине в последние месяцы удалось отразить нефтяные платформы в Черном море и систематическими атаками успешно отбросить Черноморский флот России в Крыму. Именно благодаря этим операциям Украина снова может экспортировать зерно через Черное море", – констатировали немецкие журналисты.

Однако есть в Черном море еще одна важная цель, которую Украина неизбежно должна уничтожить. Это Крымский мост, разрушение которого будет иметь не только символическое значение, но и позволит прервать российскую логистику, что в условиях войны очень важно.

"Мост усиленно охраняется и защищается. Но все над этим работают", – лаконично прокомментировал перспективы незаконного сооружения Буданов.

Напомним, ранее Буданов дал прогноз, когда и где могут пойти в наступление войска Путина. По его мнению, наиболее вероятным направлением для развертывания наступательной операции врага является восток нашего государства. И вероятно существенной активизации там следует ожидать ближе к лету.

Также сообщалось, что глава ГУР прокомментировал строительство оккупантами железной дороги на временно оккупированной материковой части нашего государства. Она была связана российским Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом. Буданов назвал это строительство проблемой, но указал на положительный момент.