'Будем их уничтожать': в ВСУ фиксируют участие в боевых действиях на стороне РФ мобилизованных из оккупированного Крыма

Мобилизованных жителей оккупированного Крыма российское командование решило привлекать к боевым действиям против Сил обороны Украины. Их присоединят, в частности, к 810-й отдельной бригаде морской пехоты, которая находится на Курщине.

Об этом сообщил полковник ВСУ, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Его цитирует "Укринформ".

"По Крыму, то, по данным нашей разведки, генштаб врага принял решение, чтобы все мобилизованные участвовали в боевых действиях на территории Украины – и те мобилизованные, которых враг набрал из Крыма", – сказал военный.

Он напомнил, что российское руководство ранее обещало, что они "не будут воевать". "Но их привлекают в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты, которая находится на Курщине", – отметил спикер.

Крымчан включают в подразделения морпехов, которые уже задействованы или готовятся к участию в боях.

"Они мобилизуют в свою так называемую крымскую бригаду, которая сформирована в Крыму, и тех мобилизованных, которых набирают оттуда. Они будут воевать – мы будем их уничтожать", – заявил Волошин.

Что предшествовало

Владислав Волошин ранее информировал, что к боевым действиям мобилизованные с Крымского полуострова будут привлекаться уже с 1 апреля 2026 года, потому что решение об этом принято на уровне генштаба РФ.

Известно, что часть оккупантов из состава 810-й бригады находится на Курском направлении, часть (в частности резервный полк) – в составе оперативно-тактической группы "Крым".

Мобилизованные жители ВОТ Крыма должны заменить захватчиков, которые после ранения не пригодны к выполнению боевых задач.

