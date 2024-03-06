'Будем работать над общими контрактами': 'Украинская бронетехника' присоединилась к Американско-украинскому деловому совету

ООО "Украинская бронетехника" в среду, 6 марта, объявило, что присоединилось к Американско-украинскому деловому совету (US-Ukraine Business Council, USUBC). Эта организация активно содействует контактам между украинскими и американскими предприятиями в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба "Украинской бронетехники". USUBC была основана в октябре 1995 года с целью содействия торговым интересам американских компаний на украинском рынке, поддержки мероприятий по улучшению условий торговли и инвестиций, а также развитию крепких дружеских связей между США и Украиной.

Совет тесно сотрудничает с широким кругом организаций, заинтересованных в поддержке коммерческих отношений между Соединенными Штатами и Украиной.

"Предлагаю объединить усилия. Будем работать над совместными оборонными контрактами, чтобы ускорять и наращивать поставки необходимого оружия в Украину", – заявил директор по корпоративным отношениям USUBC Денис Яцишин.

Со своей стороны генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас отметил важность расширения сотрудничества с американскими компаниями.

"Для нас очень важно расширение сотрудничества с американскими компаниями, работающими в сфере ВПК. Ведь сейчас Соединенные Штаты являются самым важным оборонным партнером Украины. Надзор и консультативно-совещательная функция Американской стороны для устойчивого развития частного оборонного бизнеса в Украине – необходимая составляющая обороны и развития ВПК", – сказал он.

Напомним, ООО "Украинская бронетехника" за два года полномасштабного вторжения нарастило производство в десятки раз. Для сохранности компания рассредоточила создание на десятках площадок по стране.