'Будем внедрять инновационные решения': в Минобороны решили модернизировать военную форму

Министерство обороны заявило об усилении сотрудничества с производителями и поставщиками вещевого обеспечения для Вооруженных сил. Как отмечается, основное внимание МО сосредоточит на инновациях, которые должны "повысить боевую готовность военных и улучшить их комфорт".

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Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство уже провело совещание с представителями украинского бизнеса, своего управления развития матобеспечения и агентства "Государственный оператор тыла".

В частности, участники встречи обсудили:

модернизацию тканей и материалов для военной формы;

для военной формы; внедрение новейших технологий обработки, повышающих прочность и износостойкость продукции;

продукции; анализ эффективности новых образцов снаряжения в реальных боевых условиях

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, министерство "будет внедрять инновационные решения, отвечающие современным требованиям". Он назвал это "критически важным шагом по улучшению эффективности наших военных".

Как сообщал OBOZ.UA, о той или иной модернизации формы для военных министерство регулярно сообщает с начала с 2014 года, начала российско-украинской войны. В последний раз Минобороны рассказывало о тестировании новых образцов женской формы – в частности, демисезонной и зимней – в начале текущего месяца.

Причем в Украине впервые была представлена экспозиция женской военной формы и амуниции еще в декабре 2022 года. Комплекты уже тогда начали передавать служащим в ВСУ женщинам на тестирование.

А уже через пол года в Министерстве обороны Украины представили обновленную летнюю полевую форму для женщин-военнослужащих. Форму обновили с учетом тестировавших ее замечаний военнослужащих.

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