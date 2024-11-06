Для ВСУ тестируют новые образцы женской формы: в Минобороны рассказали подробности. Фото

Министерство обороны Украины тестирует новые образцы женской формы. В частности, демисезонной и зимней.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. В настоящее время продолжаются полевые испытания демисезонной формы для женщин. А первые образцы зимней формы подготовлены к научно-исследовательским испытаниям. Также в ведомстве планируется внедрить элементы инклюзивности в свои здания.

"Внедрение женской формы важно, в том числе и потому, что размерная сетка формы для мужчин не актуальна для женщин", – отметил Сергей Мельник.

Также замминистра отметил необходимость обеспечить женские бронежилеты, которые бы отвечали требованиям защиты при уменьшении веса бронеплит.

Кроме того, в рамках реализации Национальной стратегии безбарьерности Украины министерство обороны до конца 2024 проведет реконструкцию части своих зданий. В частности, будут построены и введены в эксплуатацию лифты, пандусы и другое оборудование, что повысит доступность для маломобильных категорий лиц.

Напомним, что в феврале 2024 года в ВСУ впервые начали издавать женскую военную форму. Это были комплекты новых летних полевых костюмов. Обновленная форма была сделана с учетом женских антропометрических параметров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине впервые представили экспозицию женской военной формы и амуниции еще в декабре 2022 года. Комплекты уже тогда начали передавать служащим в ВСУ женщинам на тестирование.

А уже через пол года в Министерстве обороны Украины представили обновленную летнюю полевую форму для женщин-военнослужащих. Форму обновили с учетом тестировавших ее замечаний военнослужащих.

Сейчас в Украине мобилизация и служба в армии для женщин добровольна. Однако на военный учет обязательно должны стать сотрудницы медицинской сферы.

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