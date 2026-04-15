'Будет где прятаться': военный рассказал об изменении тактики врага на фронте весной. Видео

После налаживания устойчивой весенней погоды российская оккупационная армия, вероятно, будет увеличивать количество групп для проведения небольших штурмовых действий. В частности, враг будет использовать зеленые насаждения для маскировки.

Видео дня

В свою очередь украинские военнослужащие готовятся встречать вражеские штурмовые группы FPV-дронами. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал командир экипажа беспилотных систем отдельного отряда специального назначения "Тайфун".

Оккупанты продолжают штурмы

По словам украинского военного, россияне будут увеличивать количество групп для так называемых миништурмов. Защитник прогнозирует, что с приходом весенней погоды враг будет чаще проводить штурмовые действия и пытаться объединить малые группы для более крупного наступления.

"Зеленка будет давать возможность делать это. Они будут атаковать чаще, гораздо чаще. Можно сказать, что каждые 2–3 часа будут пытаться проводить такие миништурмы, которые в течение дня будут объединяться в одно большое наступление. Мы готовы к этому: будем минировать происки, разбирать их группы FPV-дронами, то есть выполнять работу, которую мы делали всегда. Сейчас мы усиливаемся и ждем момента, когда начнется это движение, чтобы уничтожать врага", – рассказал военный.

Также защитник подчеркнул, что сейчас на фронте стремительно развивается так называемое "дроновое ПВО". Эта составляющая необходима для того, чтобы эффективно и своевременно уничтожать вражеские FPV-дроны.

Напомним, украинские войска имели успех на Славянском направлении и продвинулись возле административного центра городской громады. Геолокационные кадры, опубликованные 12 апреля, показывают, что защитники недавно продвинулись к северо-востоку от Лимана.

Как писал OBOZ.UA, спикер 3-го армейского корпуса Александр Бородин рассказал, что захватчики продолжают наступление на Лиман, однако изменили подход к ведению боев после значительных потерь техники.

