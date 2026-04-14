Украинские войска продвинулись в районе Славянска: в ISW оценили ситуацию. Карта

Недавно украинские войска имели успех на Славянском направлении и продвинулись возле административного центра городской громады. Геолокационные кадры, опубликованные 12 апреля, показывают, что защитники недавно продвинулись к северо-востоку от Лимана.

В свою очередь оккупанты также пытались атаковать на этом направлении, но подтвержденных успехов не имели. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои в районе Славянска

По данным ISW, российские пропагандисты утверждалы, что путинские войска захватили Липовку и Федоровку-Вторую (обе к юго-востоку от Славянска). Российские военные блогеры также утверждали, что оккупанты продвинулись на севере и северо-востоке Лимана, к югу от Озерного и к западу от Кривой Луки (обе к юго-востоку от Лимана). Аналитики отмечают, что подтверждений российских продвижений на этом участке фронта нет.

Российские войска атаковали вблизи самого Лимана; к северо-западу от Лимана, вблизи Дробышева и Ярова; к северу от Лимана, вблизи Ставков; к северо-востоку от Лимана, вблизи Колодязей; к юго-востоку от Лимана в направлении Озерного; к югу от Лимана, вблизи Дибровой; к северо-востоку от Славянска в направлении Старого Каравана; к юго-востоку от Славянска, вблизи Федоровки-Второй; и к востоку от Славянска, вблизи Калеников и Резниковки и в направлении Рай-Александровки.

Ситуация на Донбассе

В целом ситуация на Донбассе в районе Покровска, Дружковки и Краматорска остается крайне напряженной, характеризуясь активными боевыми действиями и попытками российских войск продвинуться к "Крепостному поясу" Украины.

Российские войска продолжают интенсивные наступательные операции на Покровск, однако за последние сутки подтвержденных продвижений не зафиксировано. Атаки зафиксированы непосредственно в районе самого Покровска, а также к северо-западу (Гришино), северу (Родинское, Белицкое), северо-востоку (Затишок) и востоку (Мирноград).

Попытки наступления также предпринимались к юго-западу от города в направлении Удачного и Молодецкого. Несмотря на давление, украинские силы удерживают позиции.

В тактическом районе Константиновка – Дружковка российские силы проявляют высокую активность, используя тактику малых групп. По данным ISW, зафиксированы попытки российской инфильтрации (проникновения) в районе Степановки (к юго-западу от Константиновки). Хотя геолокационные кадры подтверждают присутствие российских групп в этом районе, ISW отмечает, что это пока не привело к изменению линии контроля или края зоны боевых действий.

