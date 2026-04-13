Сначала уничтожили 'Урал': ВСУ помешали оккупантам установить понтонную переправу на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники не прекращают уничтожать военную технику и личный состав противника на Лиманском направлении (Донецкая область). Недавно наши бойцы поймали российский "Урал", а затем помешали врагу установить понтонную переправу.

Об этом говорится на Facebook-странице военного подразделения ВСУ SIGNUM. Там они обнародовали и видео удачной операции.

"Влупили по "Уралу" и помешали оккупантам установить понтонную переправу! Пилоты батальона SIGNUM очень вовремя и четко отработали на Лиманском направлении", – говорится в сообщении.

Наши военные сообщили, что российские подразделения снова пытались продвинуться в направлении Ямполя для возобновления наступательных действий.

Чтобы этого не допустить, украинские бойцы уничтожили транспортное средство, которое заблокировало движение, после чего оккупанты попытались оттянуть его с помощью лебедки. В результате эти действия завершились для них потерями.

Напомним, ранее бойцы подразделения "Стальные львы" феерично ликвидировали почти сотню оккупантов за сутки и отбили наступление врага на Лиманском направлении. Большинство техники и личного состава противника было ликвидировано сбросами с украинских дронов.

Как писал OBOZ.UA, спикер 3-го армейского корпуса Александр Бородин рассказал, что захватчики продолжают наступление на Лиман, однако изменили подход к ведению боев после значительных потерь техники. Вместо крупных механизированных атак оккупанты используют мелкие мобильные группы, которые пытаются прорваться вглубь украинских позиций.

