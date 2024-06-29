'Будет множество судебных дел': что ждет мужчин, которые не обновят свои данные до 16 июля

После вступления в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои персональные данные в ТЦК. Это необходимо сделать до 16 июля.

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Тем, кто не выполнит законные требования в установленный срок, грозит ответственность. Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Федор Вениславский.

По его словам, сейчас все украинцы могут обновить свои данные не только в ТЦК, но и в ЦПАУ или приложении "Резерв+". Парламентарий отмечает, что пропускная способность этих систем позволяет выполнить требования всем гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

В то же время Вениславский предупредил, что если граждане Украины не выполнят требования закона, то это будет сугубо субъективное нежелание выполнить то, что законодатель закрепил.

"Будут наступать негативные юридические последствия. Нарушители будут ограничены в праве управлением транспортом, будут привлекаться к административной ответственности. Думаю, что размеры штрафа за невыполнение требований закона будут побуждать граждан выполнять его", – заявил народный избранник.

При этом адвокат Екатерина Анищенко подчеркнула, что в новом законе, который вступил в силу 18 мая, четко указаны все штрафные санкции для тех, кто не обновил данные. ТЦК будет направлять повестку на известный адрес регистрации, соответственно, будет множество судебных дел по привлечению таких нарушителей к ответственности.

"Если же мы будем говорить о физической остановке военнообязанных граждан, то я не исключаю, что будет осуществлено принудительное сопровождение с целью поставить на военный учет. А находящиеся в розыске – в отношении таких лиц полиция имеет право совершить административное задержание. То есть принудительно доставлять в ТЦК, где их будут ставить на воинский учет", – объяснила правозащитница.

Напомним, заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что привлечь человека к ответственности за необновление военно-учетных данных можно только в том случае, если он вообще не обновлял свои данные в каком-либо из работающих в Украине реестрах. Проверить это должен работник ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК установлены более строгие штрафы. Во время военного положения заплатить за такие действия придется от 17 000 до 25 500 грн, вместо 510-850 грн, как это было раньше.

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