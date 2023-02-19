'Будет обострение': в Воздушных силах сделали прогноз на годовщину вторжения РФ

Чем ближе годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, тем активнее циркулируют слухи по поводу обострения на фронте или массированного ракетного удара РФ по Украине. В значительной степени градус напряжения поднимают сами оккупанты, ведь государство-агрессор хочет продемонстрировать хоть какие-нибудь "победы" за год полномасштабных боевых действий и подчеркнуть "сакральность" даты начала вторжения.

Видео дня

Впрочем, украинские воины готовы к любым вариантам развития событий. В частности, готовятся отражать возможные атаки и силы ПВО нашего государства. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире 24 канала.

"Они (россияне. – Ред.) не достигают таких результатов, каких хотели достичь во время тех массированных ударов, уничтожая нашу критическую инфраструктуру, инфраструктуру, связанную с топливно-энергетическим сектором и т. д. Идет такая подготовка, нагнетание ситуации к той же годовщине (начала полномасштабного вторжения. – Ред.). Все в конце концов поднимают градус к этой дате... Враг хочет показать знаковость, сакральность этой даты, поэтому нагнетает обстановку, поэтому все ждут ударов", – отметил он.

Спикер ПС ВСУ отметил, что Россия и без каких-либо дат регулярно пытается атаковать критическую инфраструктуру Украины. Что же касается восточного фронта, то обстрелы вдоль линии столкновения там не утихают уже давно, поэтому украинские воины ведут ожесточенные бои с врагом каждый день и готовы отражать атаки и дальше.

По словам Игната, в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ и собственно 24 февраля катастрофы украинцам ждать не стоит. Ко всем возможным сценариям ВСУ готовы.

"Говорить о какой-то драматической ситуации не приходится. Да, будет обострение, будут ракетные удары, никто уже и не сомневается, что что-то такое будет. Но мы к этому готовы. Никто не застанет нас врасплох... Есть у нас средства для отражения тех ударов, к сожалению, не так много средств ПВО, сколько о них говорят. Говорят гораздо больше, чем их есть. Мы ожидаем поставок новых комплексов, тех же Patriot. Люди поехали учиться и в обучении опережают график. Так что усиливаемся и сохраняем спокойствие", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Напомним, ранее в ПС ВСУ рассказали о смене тактики врага в атаках Украины ракетами. Предыдущие массированные удары большим количеством ракет не приносили результатов, на которые надеялись захватчики, так что войска РФ могут начать бить меньшим количеством ракет, однако промежутки между массированными атаками будут сокращаться. Так оккупанты рассчитывают истощить украинские силы ПВО и одновременно обойти проблему с дефицитом "Калибров".

В то же время в Офисе президента Украины ранее предостерегли, что Россия может запустить по Украине 24 февраля три волны ракет.

О намерениях государства-агрессора совершить массированную атаку на Украину 23-24 февраля заявлял также секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время, по данным украинской разведки, Россия собрала возле границы с Украиной около 450 самолетов тактической авиации и 300 вертолетов, что породило слухи о подготовке РФ к масштабной атаке на нашу страну с неба. Впрочем, в ГУР считают, что эту авиацию враг может использовать для поддержки своих наземных сил на востоке Украины, а вот о масштабном авианалете речь не идет.

Если же Россия решится атаковать Украину всей этой авиацией одновременно – большая часть ее самолетов будет уничтожена в первые минуты.