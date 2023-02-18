ГУР: Россия собрала вблизи границы с Украиной около 450 самолетов тактической авиации и 300 вертолетов

На западе России не менее чем в 200 километрах от границы с Украиной агрессор удерживает примерно 450 самолетов тактической авиации и около 300 вертолетов, половина из них – ударные. Оккупанты могут задействовать авиацию для поддержки своих наступательных действий на Донбассе, однако все эти самолеты одновременно для массированной воздушной атаки по стране применены не будут.

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На это указывают данные украинской разведки, заявил представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Kyiv Post. Он отметил, что эти российские самолеты стоят на разных аэродромах за пределами досягаемости украинского оружия.

Агрессор расположил авиационные базы так, чтобы к ним не могли "дотянуться" реактивные системы залпового огня HIMARS (дальность этого оружия со снарядами, которые поставлялись Силам обороны, – 80 километров).

По словам Юсова, самолеты и геликоптеры противника могут быть использованы в первую очередь на Донбассе. "Нападение [с воздуха] на Киев маловероятно", – отметил он.

Представитель Главного управления разведки сказал, что сейчас первоочередное задание, которое стоит перед оккупантами, это захват Донецкой и Луганской областей до конца марта-2023.

Но этого не произойдет, как и "падения Киева за три дня", отметил Юсов. "России не удастся реализовать этот план", – заверил он.

Юсов подчеркнул, что для защиты украинского неба нам нужно не только больше средств противовоздушной обороны, но и современная авиация, например, истребители F-16, касательно которых Киев ведет переговоры.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны в отчете за 16 февраля сообщал, что российские оккупационные силы уже увеличивают использование авиации в Украине, но они вряд ли попытаются значительно усилить воздушные операции над территорией, контролируемой Киевом.

– По состоянию на утро 18 февраля противник потерял на войне 298 самолетов и 287 вертолетов, сообщал Генеральный штаб ВСУ.

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