Если РФ устроит масштабную воздушную атаку Украины, то большая часть ее самолетов будет уничтожена в первые минуты, - военный эксперт

Россия накапливает авиацию у границ с Украиной, так государство-агрессор надеется получить преимущество в воздухе. Однако силы противовоздушной обороны Украины работают очень эффективно.

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Если РФ попытается осуществить масштабную воздушную атаку на Украину, большинство ее самолетов будут сбиты в первые минуты нападения. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт убежден, что масштабная авиаатака России на Украину, которую может планировать агрессор, не будет иметь успеха.

"Россия накапливает авиацию у наших границ с одной целью – им нужно преимущество в воздухе. Поскольку им нужно уничтожить не только героический Бахмут и Угледар, а другую территорию Украины. Поэтому очевидно, что они над этим кейсом работают и будут работать. Однако наши Силы обороны полностью готовы к разным сценариям развития событий", - пояснил Селезнев.

Он подчеркнул: украинская система ПВО постоянно доказывает свою эффективность в противодействии любым воздушным целям, и за год полномасштабной агрессии РФ она только усилила свое мастерство.

"Силы обороны Украины готовы уничтожать любого врага, решившегося ворваться на нашу территорию. И хотя авиационная составляющая российской армии имеет тотальное преимущество над нашей, легкой прогулки в нашем небе им не видеть. Наша система противовоздушной обороны, которую россияне уже трижды" уничтожили ", работает и очень эффективно. Именно поэтому если РФ попытается устроить масштабную авиационную атаку на территорию Украины, то большинство их самолетов очень быстро будут уничтожены", - добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным украинской разведки, Россия собрала вблизи границы с Украиной около 450 самолетов тактической авиации и 300 вертолетов, половина из них – ударные. Впрочем, прогнозируют в ГУР МОУ, оккупанты, скорее всего, планируют задействовать авиацию для поддержки своих наступательных действий на Донбассе. А вот их одновременное использование для массированной атаки по Украине разведка считает крайне маловероятным.

В то же время, западные СМИ писали, что оккупанты планируют массово применять авиацию в Украине. Так, издание Financial Times сообщило, что РФ взялась за перебазирование военной авиации ближе к украинской границе. По данным СМИ, оккупанты планируют использовать боевые самолеты и вертолеты для поддержки наступления и готовятся к потерям авиапарка.

Прибегать к усилению использования авиации, которую из-за страха перед украинскими ПВО россияне пытались не использовать на территории Украины, враг вынужден из-за огромного истощения российских наземных сил. У РФ просто не остается вариантов, кроме как прибегнуть к применению самолетов и вертолетов для поддержки войск на земле.

Поэтому на Западе все больше распространяется мнение, что Украина должна получить столько средств ПВО и снарядов, сколько возможно.

Также сообщалось, что в Чехии будут производиться для Украины мобильные системы ПВО. Денежные средства на развертывание производства выделяют Нидерланды.

В настоящее время, заявляют в Чехии, для украинских воинов производится около ста единиц модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой скорострельных пулеметов. Необходимые боеприпасы также планируют закупить у чешских компаний.

Проект реализуется на тех же началах, что и анонсированная ранее модернизация 90 танков Т-72, совместно оплачиваемых США и Нидерландами. Модернизацию и поставку танков обеспечивает чешская компания.