"Будет определенный торг": эксперт оценил, сможет ли Трамп закончить войну в Украине и о каком сценарии будет идти речь

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, очевидно, не сможет завершить войну в Украине так быстро, как заявлял об этом ранее. Вероятно, этому будут предшествовать переговоры и дискуссии между Киевом и Вашингтоном, а также определенный торг.

Такое мнение высказал Владимир Дубовик, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Он считает, что Трамп, вероятно, будет пытаться оказывать давление на Киев, чтобы Украина согласилась пойти на территориальные уступки.

"Я думаю, относительно того, что он скоро закончит войну, здесь точно можно понимать, что этого не произойдет, потому что это не так все просто. Потому что, в принципе, если он начинает, как, наверное, кто-то из нас надеется, как-то давить на Россию с тем, чтобы она предложила какие-то более подходящие, такие приемлемые для нас скорее условия, то это займет время. И непонятно, хочет ли он это делать, есть ли у него рычаги какие-то, которые он может применить для того, чтобы давить на Россию. Поэтому гораздо проще ему давить на Киев, на Украину с тем, что да, давайте замеряйтесь, отдавайте территории, что-то подпишем, по крайней мере, будет перерыв в войне, это будет мир и все скажут, что там гениальные дипломаты, и т.д. Поэтому этот вариант более вероятен", – сказал эксперт.

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Украина может возражать и заявить, что российский ультиматум для нее неприемлем и она не готова на него согласиться. Однако вести переговоры с такой личностью, как Трамп, будет достаточно непросто. В то же время, как отметил Дубовик, можно попытаться убедить американского лидера, отмечая, что он – влиятельный политик и что не стоит принуждать проамериканскую страну к миру на невыгодных для нее условиях.

"Это можно пробовать делать, и я вижу по поздравлению президента Зеленского в "Твиттере" Трампа с избранием, что этот путь, наверное, будет использоваться. Другого пути у нас нет, потому что мы должны признать, что, окей, американцы сказали свое слово, Трамп будет президентом, мы должны пытаться как-то к нему найти какие-то подходы. Но, в принципе, это будет непросто", – отметил Владимир Дубовик.

Эксперт замечает, что Трамп все же может повлиять на решение Украины, поскольку Европе и другим партнерам будет достаточно сложно оказывать полноценную поддержку без лидерства США.

"Я думаю, что будет определенный торг, определенные разговоры и дискуссии между Киевом и Вашингтоном. Но все карты, все козыри все же в руках Трампа и Вашингтона, потому что у них есть оружие, у них есть деньги, а у нас нет. Поэтому, в принципе, впоследствии я так ожидаю, что Трамп, если он последовательно будет реализовывать свой "мирный план", то все же он заставит Украину пойти по такому пути", – констатировал эксперт.

Напомним, Дональд Трамп официально объявил о своей победе на выборах и выступил перед своими сторонниками с первыми заявлениями. Перед толпой он назвал себя 47-м президентом США и пообещал привести страну в новую эру процветания.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Республиканской партии Дональд Трамп, предварительно, побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалу Харрис, получив необходимые 270 голосов избирателей.

Ранее эксперт-международник Александр Краев рассказал о том, как победа Трампа или Харрис может сказаться на украинских интересах. По его словам, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "худший" для Украины. Более важно определить, кто из них будет менее рискованным.

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