Будет отвечать за внедрение новейших технологий в ВСУ: в Минобороны был создан Акселератор инновационного развития

Министерство обороны Украины приняло решение о создании Акселератора инновационного развития, который является постоянно действующим консультативно-совещательным органом. Его основная цель заключается в организации и реализации проектов, связанных с научно-технической деятельностью ведомства. Указ, который подтверждает образование Акселератора, был подписан Министром обороны Украины Алексеем Резниковым

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Этим же документом глава оборонного ведомства утвердил состав консультативно-совещательного органа.

Новообразованная структура, Акселератор инновационного развития, будет осуществлять внедрение и реализацию стратегий, программ, проектов и процессов с целью активизации развития инновационных возможностей подразделений Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Он будет служить платформой для поиска и внедрения современных образцов вооружения, военной техники и информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, одним из основных направлений его деятельности будет усовершенствование механизмов обеспечения товаров, работ и услуг оборонного назначения.

"Министерство обороны теперь – не просто потребитель продукции, а партнер в разработке, изготовлении и поставке лучшей техники и вооружения для лучшей армии в мире – Вооруженных Сил Украины. Институционально становимся более открытыми не только для разработчиков ВВТ, но и для предприятий, специалистов, инвесторов, желающих сотрудничать с Минобороны Украины. Те, кто имеет идеи и наработки, у кого уже есть готовая продукция, но они не знают "в какую дверь постучаться", – для них Акселератор станет "единственным окном входа" в Миноборону. Акселератор имеет свою вебплатформу – информационный ресурс, обеспечивающий его деятельность. Де-факто, команда уже работала определенное время, показала хороший результат, и мы закрепили эту деятельность нормативно де-юре. Вместе с украинскими производителями отбиваем российскую агрессию сегодня, и строим украинское войско "завтрашнего" образца", – прокомментировал Алексей Резников.

По словам Министра, организационно Акселератор Минобороны – это современные управленческие методы и ИТ-решения. Он будет ускорять работу по разработке заявок от разработчиков технических новаций, их оценку и дальнейшее продвижение на пути допуска к эксплуатации.

"Процесс принятия решения, в частности, о допуске нового образца к эксплуатации будет длиться не больше 45 дней. Раньше этот срок мог составлять до 2-х лет. За эти полтора месяца производится проверка документов проекта и технической документации, а также оцениваются результаты предварительных испытаний и экспертизы. В случае положительных выводов проводится кодификация образца вооружения или техники в реестре Украины и НАТО (при необходимости) и приказом Министерства допускается к эксплуатации", – уточнил Алексей Резников.

Состав консультативно-совещательного органа насчитывает 13 человек.

Как сообщалOBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина согласится на посредничество Китая в окончании войны против страны-агрессора России исключительно при одном условии. Это может произойти только в том случае, если Пекин заставит кремлевского диктатора Владимира Путина забрать свою оккупационную армию из Украины.

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