'Будут бонусы': Данилов анонсировал приятные новости про F-16 для Украины

Украина может получить "дополнительные "бонусы" в вопросе получения первых американских истребителей F-16. Подготовка инфраструктуры для этих самолетов продолжается, в этом Украине помогают партнеры.

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Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии 24 каналу в понедельник, 5 февраля. Он сказал, что нужно дождаться определенных "бонусов" в вопросе F-16.

Данилов отметил, что подготовка пилотов Сил обороны Украины западными партнерами идет согласно плану.

"К тому же, я думаю, что будут еще определенные такие дополнительные бонусы. То, что касается именно этого направления – направления самолетов. Дождемся", – сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что для Украины истребители F-16 – это сложная техника и наша инфраструктура нуждается в подготовке. В этом нам помогают западные союзники.

"Тот план, который есть, его понимают военные, высшее военно-политическое руководство нашей страны. Он сейчас в работе", – добавил чиновник.

Ранее в правительстве Нидерландов сообщили, что отправят Украине еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 самолетам, которые начали готовить к отправке в декабре 2023 года. Таким образом, украинская армия в ближайшее время получит от Нидерландов первые 24 самолета.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев анонсировал поступление в Украину дальнобойного оружия и самолетов F-16. Он считает, что это будет способствовать достижению еще больших успехов украинских защитников на поле боя и дальнейшему освобождению территории от врага.

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