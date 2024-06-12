Будут ли отказывать украинцам в предоставлении админуслуг без военного билета: Малюська дал объяснение

Гражданам, которые избегают мобилизации в Украине, все чаще будут отказываться в предоставлении услуг. Государство имеет законное право требовать военно-учетных данных при обращении мужчин за разнообразными услугами.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть". По его словам, это касается "сотен, если не тысяч" услуг.

Закон об административных услугах предусматривает, что государство может потребовать военно-учетные документы как условие предоставления услуг. Малюська отметил, что обязательное предъявление военного билета позволит лучше отслеживать военнообязанных граждан.

"Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет спрашивать военно-учетный документ", – заверил он.

Малюська отметил, что масштабная реформа не предусматривается, поскольку законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. По его словам, это касается сотен, а возможно, и тысяч услуг, для которых может быть установлено такое требование.

При этом есть услуги, на которые это не распространяется, особенно для членов семей военнообязанных и их детей. В таких случаях государство не будет создавать препятствий.

"Я убежден, что на определенных услугах мы не будем вводить. Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не критически важны, а где они важны", – пояснил глава Минюста.

Военно-учетные документы будут требовать преимущественно при предоставлении услуг, способствующих "хорошей жизни" и личному комфорту военнообязанных. Малюська убежден, что это произойдет "рано или поздно". Для критически важных услуг такие изменения не предусматриваются.

Следует отметить, что Кабинет министров Украины внес изменение в постановление о бронировании от призыва во время мобилизации. Теперь может быть забронировано до 100% работников оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

Таким образом Кабмин лишь модернизировал действующее постановление №76. Кроме того, совместно с бизнесом и экспертной средой нарабатываются новые подходы к бронированию.

Как сообщал OBOZ.UA, на портале Действие запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

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