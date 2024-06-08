В Украине разрешили бронировать до 100% работников предприятий энергетики и ОПК: решение Кабмина

Кабинет министров Украины внес изменение в постановление о бронировании от призыва во время мобилизации. Теперь могут быть забронированы до 100% работников оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины. Там отметили, что украинское правительство обновило подходы к бронированию работников, однако это не новая модель этого процесса, сказал замминистра экономики Украины Игорь Фоменко.

Изменения предполагают в частности:

– бронирование 100% работников предприятиями ОПК, у которых есть контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы на период действия таких контрактов;

– бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;

– бронирование 100% работников предприятиями, которые строят фортификации, на период действия договора строительства;

– для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%. То есть, забронировать можно будет до 100% работников при наличии обоснования и отдельного согласования министра обороны.

Среди важных изменений также есть то, что для критических предприятий увеличили срок бронирования с 6 месяцев до 12 месяцев и позволили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

Таким образом Кабмин лишь модернизировал действующее постановление №76. Кроме того, совместно с бизнесом и экспертной средой нарабатываются новые подходы к бронированию.

"Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников. Таким образом предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики – обеспечивать людей теплом и электроэнергией. Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, позволяем бронировать военнообязанных независимо от возраста, военного звания или ВОС, даже если она дефицитна. А также вводим электронное бронирование", – отметил Фоменко.

Как сообщал OBOZ.UA, на портале Дія запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

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