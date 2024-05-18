Будут ли сразу направлять на ВВК пришедших в ТЦК уточнить данные или за отсрочкой: разъяснение

Военнообязанных граждан, которые самостоятельно прибыли в территориальный центр комплектования для уточнения персональных данных, не будут сразу направлять на военно-врачебную комиссию. Чтобы человек прошел ВВК, ему следует выписать отдельную повестку.

Такие же правила касаются и тех, кто пришел в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года.

Документ устанавливает новые правила для военнообязанных, которые обращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Согласно постановлению, медицинское обследование военнообязанных граждан Украины может проводиться в больницах, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины. При этом окончательное решение о пригодности человека к прохождению военной службе будет принимать комиссия в самом ТЦК и СП.

Кроме того, если человек не согласен с заключением районной военно-врачебной комиссии, он имеет право обратиться в областной ТЦК и СП для повторного прохождения медицинской комиссии. Также решение ВВК можно оспорить в судебном порядке или отменить после рассмотрения комиссией более высокого уровня.

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанных ждет ряд изменений. Они будут касаться, в частности, обновления данных, новых полномочий полиции и видов наказания за нарушение норм законодательства.

Ранее соощалос, что новый Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку. Оно сохраняется, в частности, для военнообязанных, которые содержат трех и более детей младше 18 лет, а также некоторых других категорий.

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