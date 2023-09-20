'Будут ломать, чтобы отказались от ПЦУ': на Донетчине оккупанты задержали двух украинских священников

17 сентября российские захватчики задержали на временно оккупированной Донетчине двух украинских священников. В Донецке представители "МГБ ДНР" схватили протоиерея Андрея (Чуя), а в одном из населенных пунктов Волновахского района был задержан духовник Донецкой епархии УПЦ отец Христофор (Хримли).

Об этом сообщает "Суспільне Донбас" со ссылкой на архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергея Воробцова. Эту информацию он передал Службе безопасности Украины, чтобы священников могли включить в списки на обмен пленными.

По словам Горобцова, протоиерей Андрей был священником Киевского патриархата еще до 2014 года. После оккупации Донецка он по ряду причин решил не покидать город. Россиян он не боялся, так как не участвовал в проукраинских митингах

"Он просто выполнял свою миссию украинского священника – исповедовал, причащал, выполнял требы, таинства для своих прихожан. Также он занимался благотворительностью, помогал нуждающимся, тяжелобольным. Он был настоящим пастором для своей паствы", – говорит архиепископ.

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Отец Христофор оказался под оккупацией после 24 февраля 2022 года, однако от эвакуации отказался из-за прикованной к постели матери.

Так называемые представители "МГБ ДНР" и оккупационной "власти" все время пытались заставить обоих священников перейти в Московский патриархат. Для этого они приезжали в приходы с проверками, общались с верующими и духовенством, угрожали и даже предлагали деньги.

"Говорили: вам нужно перейти в МП. Вас митрополит Илларион, фамилия Шукало, возглавляющий Донецкую епархию МП, перерукоположит. И вы будете служить на том же месте и в своих храмах только под МП. И у вас будет все: и помощь, и деньги, и защита. В другом варианте вас арестуют, отберут имущество. Вас будут гнать, преследовать, даже заберут жилье", – рассказал Горобцов.

Теперь, считает он, со священниками будут говорить уже по-другому. Их схватили ночью и ранним утром, надели наручники. Оба задержанных находятся в Донецке, однако обвинения им еще не предъявили.

"Я знаю этих священников – они настоящие. Они любят бога, любят свою паству. Я уверен, что их там будут ломать, чтобы они получили российский паспорт, чтобы они отказались от православной церкви Украины и перешли в МП", – отметил Горобцов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с начала полномасштабной войны на оккупированных территориях было зафиксировано более 100 случаев преследования религиозных организаций, их служителей и паствы. Также стоит добавить, что около 600 храмов и религиозных центров были разрушены во время штурмов украинских городов и сел.

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