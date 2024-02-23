'Будут новые договоренности': Зеленский пообещал усилить воинов ВСУ, защиту украинских городов и позиции государства. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочий день в пятницу, 23 февраля во Львове. Глава государства провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, а также с американскими сенаторами во главе с Чаком Шумером.

По результатам переговоров, президент пообещал усилить воинов ВСУ, защиту украинских городов и позиции государства. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"Хорошие переговоры и еще один полезный день для Украины. Подписали с Мэтте безопасное соглашение Украина – Дания", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это уже четвертая договоренность. Уже есть соглашения с Великобританией, Германией и Францией.

При этом Дания – первая среди стран вне "Группы семи", и подписанное соглашение значительно. Как уже стало образцом, есть четкая фиксация оборонной поддержки на этот год – миллиард восемьсот миллионов евро. В общем, соглашение будет действовать в течение десяти лет, поэтому ежегодно будет соответствующий объем сотрудничества, в том числе именно оборонного.

"Конечно есть и весь комплекс нужных политических и дипломатических пунктов соглашения, которые фиксируют наши принципиальные вещи. Усиление давления на Россию, максимальное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО – все укрепляющее нас. Мэтте, еще раз благодарю тебя!" – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что вместе с Данией Украина будет работать и в области совместных оборонных производств. Конкретные вещи были оговорены сегодня.

"Наши команды договорились о проведении двустороннего форума оборонных индустрий, а также инвестиционного форума. То есть отношения действительно на высоте. Говорили сегодня, кстати, и о конкретных сроках, когда в украинском небе появятся F-16, с которыми Дания очень помогла", - пояснил он.

В то же время, по словам главы государства, на встрече с делегацией американского Сената прежде всего он поблагодарил за положительное голосование по пакету поддержки нашего государства, наших воинов.

"Этот пакет – не рядовой, он имеет фундаментальное значение для защиты и с точки зрения его содержания, и с точки зрения того, какой сигнал дает миру поддержка или неподдержка этого пакета. Демократии не должны самоустраняться из исторического процесса – процесса защиты всех тех ценностей, которые определили наш современный мир", - подчеркнул он.

Президент рассказал, что также проинформировал сенаторов о ситуации на поле боя сейчас – о прямой связи между тем, какое оружие имеют наши воины, и тем, какого результата достигает наш общий враг.

"Достаточность артиллерии, достаточность дальнобойности – это ключевые вещи для нас, для наших сил обороны. И, конечно, очень активно работаем, чтобы уже в этом году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе у фронта, а также над проектами совместных оборонных производств. Обсудили с американской делегацией соответствующие приоритеты", – уточнил он.

Кроме того, Зеленский добавил, что сейчас власти готовятся к продолжению чрезвычайно активной международной работы в ближайшие недели.

"Будут и новые договоренности, которые усилят наших воинов, защиту наших городов, позиции нашего государства. Спасибо всем в мире, кто помогает! Благодарю всех, кто защищает нас, Украину, наших людей, наши принципы – абсолютно справедливые принципы. Никто в мире не вправе уничтожать независимые нации. Никто. И мы не дадим России уничтожить Украину. Я благодарю тебя, Львов, за этот день! Слава Украине!" – резюмировал президент.

Напомним, находящийся с визитом в нашей стране президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен почтили память защитников, павших во время украинско-российской войны. Они возложили цветы к могилам украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подчеркнул, что 2023 год был самым сложным для Украины и, несмотря на это, мы имеем много достижений. В частности, страна разблокировала Черное море для зерновых маршрутов, уничтожила много вражеских кораблей и гордится героической работой своих войск.

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