'Буханка' взлетела в небо вместе с оккупантами: в Генштабе показали мощное видео уничтожения врагов

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают "демилитаризировать" оккупационную российскую армию в Харьковской области. На одном из направлений фронта они уничтожают оккупантов, их технику и вооружения.

Видео дня

Видео поражений показали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. На ярких кадрах отмечено уничтожение броне- и автомобильной техники, нескольких минометов и живой силы: некоторые россияне в прямом смысле взлетали в воздух.

Публикуя видео, в Генштабе предупредили, что на нем зафиксировано поражение "буханки" ("народное" название советских микроавтобусов УАЗ) и "взлетающих в небо вместе с россиянами укрытий ".

"Горячие взрывы в лесах Харьковщины, от которых буквально сносит крышу: в укрытиях и у российской пехоты. Работают бойцы Третьей штурмовой", – говорится в сообщении.

В частности, на видео зафиксировано уничтожение российских БМП и танка, нескольких минометов, грузовика и уже упомянутой "буханки".

"Пехота разлетелась на мелкие части — пазл "собери россиянина", не для продажи", – иронизируют в Генштабе.

Напомним, накануне, 26 апреля, потери российских захватчиков составили 1030 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, реактивную систему залпового огня, 114 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 136 единиц автомобильной техники оккупантов.

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