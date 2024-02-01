Бундесвер продолжит обучать украинских военных: в Германии озвучили план на 2024 год

Германия в этом году хочет обучить еще 10 тысяч военных из Украины. На сегодняшний день около 40 000 украинских военных прошли подготовку в ЕС через миссию EUMAM.

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Об этом пишет издание Reinische Post. Сообщается, что государственный секретарь обороны Германии Семтье Меллер заявил, что, как и в прошлом году, обучение должно проходить в рамках европейской тренировочной миссии EUMAM. Для Германии понятно, что она и дальше будет твердо стоять на стороне Украины.

На сегодняшний день около 40 000 украинских военных прошли подготовку в ЕС через миссию EUMAM. Такое решение было принято министрами иностранных дел стран-участниц в ноябре 2022 года.

Отмечается, что сначала речь шла о 15 тысячах украинских военных, которые пройдут обучение в Германии, Польше и других странах ЕС. Позже количество было увеличено до 30 000, а затем до 40 000. Бундесвер подготовил около 10 000 из них.

Посредством миссии ЕС хочет помочь убедиться, что украинские войска в будущем смогут еще лучше защищаться от нападающих из России, чем раньше. Также речь идет о повышении устойчивости страны в конфликте. Немецкий Бундесвер тренирует украинские Вооруженные силы, в частности, на системе противовоздушной обороны Patriot, самоходной гаубице 2000, БМП Marder и боевых танках Leopard 1 и Leopard 2.

По данным Бундесвера, недавно в миссии участвовало в среднем около 1500 немецких военных. Их использовали в качестве инструкторов, а также для снабжения украинских войск и как языковых посредников. Нет мандата Бундестага на эту операцию, поскольку она не предусматривает использование вооруженных сил в понимании закона об участии парламента.

Издание уточняет, что EUMAM (миссия военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины) является первой учебной миссией на европейской земле. До этого военные из стран-партнеров учились на месте, однако в Украине это считают слишком опасным.

Как сообщал OBOZ.UA, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС договорились увеличить количество военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пройдут подготовку на их территории.

"По состоянию на сейчас на территории Евросоюза уже прошли обучение почти 40 тысяч украинских солдат. Миссия по их подготовке почти завершена. Теперь мы договорились добавить в это число еще 20 тысяч солдат, таким образом в общей сложности подготовку пройдут 60 тысяч солдат", – отметил Боррель.

В Генштабе ВСУ рассказали, как происходит отбор и обучение за границей. Соответствующее решение о направлении отдельного военнослужащего или подразделения принимает военный руководитель ниже командира отдельной воинской части.

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