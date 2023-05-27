'Был бы рад, если бы по Рублевцуке ударили': российский оккупант жалуется на руководство РФ. Перехват

Российские оккупанты категорически недовольны высшим военно-политическим командованием РФ. Возмущение захватчиков вызывают как бессмысленные телодвижения России в войне против Украины, так и факт постепенного распространения боевых действий на территорию РФ.

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Все больше в глазах оккупантов авторитет приобретает владелец ЧВК "Вагнер", российский олигарх Евгений Пригожин, который озвучивает приятные ушам оккупантов тезисы о взятии Киева и о прилетах в элитные районы, где проживают российские власть имущие. Об этом оккупанты говорят между собой в телефонных разговорах, которые перехватило Главное управление разведки Министерства обороны РФ.

Судя по перехваченным разговорам оккупантов, по крайней мере у части из них назревает возмущение высшим военно-политическим руководством страны. В то же время, на фоне усиления обстрелов территории РФ и бездействия по этом поводу со стороны Кремля, среди захватчиков усиливаются симпатии к главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

"Знают, откуда заходят – и сидят. Я х*й пойму. Ну, Пригожин правильно говорит: если меня главнокомандующим выберут... Сейчас вот меняют, кто фронтом командует... Я , говорит, за 12 дней буду в Киеве... А сейчас тихо там, в Грайвороне?.. Кто говорит, съ*буйте в сторону Тамаровки, бл*дь, отсюда будут заходить. Х*й его знает... Знают, откуда будут заходить – и сидят. Хй*ли вы сидите?.. Писаревку эвакуируют нах*й, а Ахтырку, сказали, по желанию", – возмущен оккупант бездействием российских властей на фоне действий Украины.

При этом показательные жесты президента РФ Владимира Путина по "урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном" на фоне полного игнорирования происходящего в приграничных с Украиной регионах РФ ввергает оккупанта в бешенство. Он горячо поддерживает высказывания Пригожина о том, что российской политической элите необходимо ощутить войну на себе.

"Еб*ные пид*расы, доруководились, бл*дь. А вообще ладу не могут дать... Он сидит, бл*дь, у себя не разбереся, а он сидит – Ереван с Баку мирит, бл*дь.М*дозвоны, бл*дь. Пригожин говорит: я бы, бл*дь, был доволен, если бы на Рублевку въеб*ло, нах*й, хорошо. И зашли бы туда. Чтоб они делали, бл*дь? Опять техника сюда идет. Нах*й вы ее отсюда выводили вообще? Приехали. Теперь двое суток туда гнали. Теперь назад едут, блин. Цирк, бл*дь", – возмущается захватчик.

В то же время другой оккупант, общаясь с родственником в РФ, рассказал, что терроборону в Белгородской области во время рейда легиона "Свобода России" и РДК бросили "защищать область без какого-либо вооружения.

"Ничего нет, палки только", – описал оккупант вооружение терробороновцев Белгородской области, добавив, что бронежилеты им таки выдали.

Напомним, ранее стало известно, что спецслужбы РФ начали осуществлять провокацию с химическим оружием в Запорожской области. По данным разведки, жертвами провокации оккупантов должны стать солдаты российской армии.

Как сообщили в разведке, государство-террорист планирует использовать следы поражения от химического оружия на телах своих солдат, чтобы обвинить Украину в использовании запрещенных методов ведения войны.