"Был человеком с большим сердцем": в больнице скончался спасатель, получивший ранения во время повторного удара РФ по Харькову. Фото

Число спасателей, погибших в результате повторного удара России по Харькову 15 июня, возросло до шести. Утром 19 июня в больнице скончался тяжело раненный майор службы гражданской защиты Николай Деркач.

Видео дня

Пожарному, отдавшему свою жизнь, спасая других, навсегда будет 48 лет, у него остались дочь и мама. Об этом сообщили в ГСЧС.

Число спасателей, убитых Россией в Харькове, возросло

"К сожалению, у нас появилась еще одна жертва российского удара по Харькову в ночь на 15 июня: сегодня утром в больнице скончался спасатель ГСЧС Николай Деркач, получивший тяжелые ранения во время повторного вражеского обстрела", – сообщили в ГСЧС.

Погибший Николай Деркач был начальником караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, имел звание майора службы гражданской защиты. Ему было 48 лет. У Николая остались дочь и мать.

Главные истории дня

2В ту страшную ночь он выполнял свою работу – спасал людей. Именно тогда российский удар оборвал жизнь тех, кто первым приходит на помощь другим. Врачи несколько дней боролись за жизнь спасателя, но сегодня его сердце остановилось. Он был настоящим офицером, мужественным спасателем и человеком с большим сердцем. Его отвага, самоотверженность и верность службе навсегда останутся в памяти собратьев, коллег и всех, кто его знал", – сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня в Харькове в результате повторного российского удара погибли пять спасателей: четыре сотрудника ГСЧС и представитель Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета. Они прибыли на место удара войск РФ по предприятию и начали ликвидировать его последствия – именно тогда враг и нанес второй удар.

В тот день на месте погибли командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко, пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко, пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий, водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко и главный специалист Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

В тот же день в Киеве в результате вражеской атаки погибли пять человек, десятки получили ранения, среди них – дети.

В столице было зафиксировано множество повреждений, в частности пострадал ВДНХ, горел Успенский собор Киево-Печерской лавры, а после попытки россиян нанести второй удар по святыне пожар вспыхнул уже в "Мистецькому арсеналі".

Также Россия атаковала киностудию Довженко, уничтожив самую большую и старейшую коллекцию костюмов Украины. Повреждены жилые дома, фиксировались и другие разрушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!