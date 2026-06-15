В Харькове в результате повторного российского удара погибли пять спасателей ГСЧС

Россия ночью массированно атаковала Харьков. Когда на место атаки прибыли спасатели – враг нанес повторный удар.

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Погибли пять пожарных, еще пять их коллег получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Россия убила спасателей в Харькове

По словам министра, Россия ночью умышленно атаковала спасателей: повторный удар по пожарным захватчики нанесли, когда те прибыли ликвидировать последствия первой атаки на Харьков.

"В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибло 5 спасателей ГСЧС . Еще как минимум 5 – ранены. Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизни", — написал Клименко.

Он добавил, что основной целью массированной ночной атаки стала столица: в Киеве уже ночью фиксировались значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

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Что известно об обстрелах Харькова

Наносить удары по Харькову россияне начали еще накануне. Вскоре до полуночи начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об ударе дронов по Холодногорскому району.

В результате атаки тогда вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия, на место прибыли сотрудники ГСЧС.

А около 01:30 по Холодногорскому району враг нанес удар ракетами.

Синегубов сообщил о как минимум трех пострадавших – мужчинах 30, 36 и 40 лет, двое из них находились в тяжелом состоянии.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия запустила ракеты по Украине с самолетов Ту-160 и Ту-95МС, враг также наносил удары дронами.

Под массированный обстрел врага, в частности, попали Киев, Днепр и Харьков.

В столице в результате вражеской атаки погибли четыре человека, десятки ранены. А в Киевской области пострадали трое человек, среди них – ребенок.

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