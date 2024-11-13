Был единственным сыном у родителей: на фронте погиб командир отделения БПЛА с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину, погиб 31-летний воин с Прикарпатья Василий Галий. Он стал в ряды украинского войска в июле прошлого года, был командиром отделения БПЛА 14 ОМБр.

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Смертельные ранения Герой получил около Купянска 11 ноября, он был единственным сыном у родителей. Трагическое известие сообщил глава Богородчанской громады Ростислав Заремба.

"В результате вражеских обстрелов 11 ноября 2024 года погиб в бою у города Купянск Харьковской области солдат Галий Василий Иванович, 1993 года рождения, житель села Подгорье", – говорится в сообщении.

Заремба рассказал, что на фронте Василий Галий был с июля 2023 года. Он был командиром отделения БПЛА в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Был до последнего верным сыном Отечества, с честью и до конца исполнил свой долг и сохранил верность воинской присяге. Безграничное горе для родителей нашего воина, у которых жестокая бесчеловечная война отняла единственного сына. Пусть наши молитвы услышит Господь и даст им сил пережить тяжелую потерю!" – добавил глава Богородчанской громады.

О дате встречи воина на щите в громаде сообщат отдельно.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб 25-летний защитник Виталий Вьюник с Прикарпатья. Гранатометчику 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" было всего 25 лет.

Также сообщалось, что в Донецкой области погиб 21-летний пулеметчик бригады НГУ "Рубеж" Даниил Билюк. Он защитил побратимов ценой своей жизни.