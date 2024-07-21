'Был хорошим и светлым человеком': в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения с Черниговщины. Фото

На Торецком направлении фронта погиб младший сержант Игорь Коленченко из Черниговской области. Он командовал стрелковым отделением в одной из бригад ВСУ.

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Защитнику было 50 лет. О потере сообщил Коропский поселковый совет, призвав земляков достойно встретить и провести Героя в последний земной путь.

Игорь Петрович Коленченко, 3 февраля 1974 г. р., родом из поселка Короп Новгород-Северского района. Он был добрым и светлым, трудолюбивым человеком.

Одно время мужчина время ездил на заработки, также трудился в Коропе: ставил насосные станции, проводил воду людям.

В 2023 году он отправился защищать Украин от вооруженной агрессии РФ. В рядах ВСУ был командиром стрелкового отделения стрелковой роты.

Жизнь защитника оборвалась 12 июля во время выполнения боевого задания вблизи города Торец Донецкой области.

У воина остались жена, дочь и сын. Простились с защитником 21 июля в родном крае.

"Искренние соболезнования семье и близким, доземный поклон за мужественного защитника, человека чести и достоинства. Пусть Господь Бог поможет вам перенести эту тяжелую утрату. Вечная память и слава Герою!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонском направлении фронта в боях погиб военный 112-й отдельной бригады теробороны Александр Пасько из Черниговской области. Он защищал Киевщину и Николаевщину, освобождал от врага Херсон и правобережье региона.

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