'Настоящий воин с львиным сердцем': в боях за Украину погиб защитник с Черниговщины, награжденный 'Золотым крестом'. Фото

На Херсонском направлении фронта в боях погиб военный 112-й отдельной бригады терробороны Александр Пасько из Черниговской области. Он защищал Киевщину и Николаевщину, освобождал от врага Херсон и правобережье региона.

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Через месяц защитнику, награжденному "Золотым крестом", исполнилось бы 46 лет. О потере известили знакомые Героя и Крутовская территориальная громада.

Александр Васильевич Пасько родился 17 августа 1978 года в Нежине. Детство провел в селе Перестройка, где живет мама патриота. В последнее время жил вместе с женой и сыном в Буче на Киевщине.

Именно откуда он и пошел добровольно в ряды ВСУ в июне 2022 года. Служил в воинской части 4100 11-го ОБСП в составе 112-й бригады ТрО.

Его подразделение участвовало в обороне Киева на Чернобыльском направлении, было врага в Донецкой и Харьковской областях. С октября 2022 года они вместе с побратимами защищали Николаевщину, освобождали Херсон и правобережье области.

Как мужественный воин, участник боевых действий Александр Пасько был награжден почетным нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ.

Военнослужащий погиб 14 июля 2024 года от вражеских осколочных ранений, полученных во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении.

"Настоящий воин с львиным сердцем отдал свою жизнь с честью за свободу и независимость каждого украинца. Навеки останется в наших сердцах отважный взгляд его голубых глаз", – написала в Facebook знакомая защитника.

Чествование памяти Героя состоится 19 июля в Нежине. Детали по похоронам будут объявлены позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб 50-летний командир минометного расчета Юрий Дмитренко из Чернигова. В мирной жизни мужчина развивал столярный бизнес и воспитывал четырех детей, но с первого дня полномасштабной войны встал на защиту Украины.

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