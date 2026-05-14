Был масштабный пожар: спутниковый снимок зафиксировал последствия атаки БПЛА на Астраханский ГПЗ

В ночь на 13 мая украинские дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод на территории России. В результате пожара вспыхнул участок промышленной железной дороги, где хранилась сера.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, который публикует Telegram-канал Exilenova+. На кадре видно токсичный дым, в результате образования диоксида серы.

На снимке видно масштабный пожар в районе открытого склада серы и железнодорожного пункта отгрузки по железной дороге. У очага, как отмечается находилось значительное количество пожарных машин.

Пожар был на так называемых"площадках хранения технической серы", которая образуется при очистке газа с высоким содержанием сероводорода. При горении образуются большие объемы токсичного диоксида серы, в результате чего дым над ГПЗ имеет характерный светлый цвет.

Для работы комплекса такие последствия атаки являются критическими, ведь нарушение правил вывоза серы влияет на работу установок газоочистки и темпов переработки газоконденсата. Завод является одним из крупнейших российских производителей серы из-за специфики местного газоконденсата.

Также сообщается, что почти вся территория завода была обтянута антидроновими сетками, которые, судя по всему, не помогли в защите от дронов.

Напомним, в ночь на 13 мая дальнобойные украинские дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод, в результате чего там начался пожар. Власти региона заявили, что угрозы загрязнения окружающей среде якобы нет.

В сентябре 2025 года комплекс уже приостанавливал свою работу, из-за того, что на предприятии вспыхнул пожар после атаки украинских БПЛА. Тогда дроны нанесли значительные повреждения на объекте: пламя повредило установку по производству газового конденсата, имевшую годовую мощность в 3 миллиона тонн.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли удары по важным объектам российских оккупантов, значительно усложнив их поставки топлива и боеприпасов. Под огнем оказались ключевые линейно-производственные диспетчерские станции и военная инфраструктура.

