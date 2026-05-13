Дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод: произошел пожар

В ночь на 13 мая дроны наведались в Астраханскую область (Россия). Под атакой оказался Астраханский газоперерабатывающий завод, там начался пожар.

Об этом сообщил местный губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, атака якобы была отбита, а возгорание возникло исключительно из-за обломков беспилотников.

"Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты, или подавлены средствами РЭБ. Обломки вызвали возгорание", – говорится в сообщении чиновника.

В МЧС сообщили, что пожар планируют полностью ликвидировать в течение ближайших нескольких часов.

В свою очередь Бабушкин отметил, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха в районе Астрахани пока нет. Также отмечается, что в результате инцидента среди работников завода погибших и пострадавших не зафиксировано.

Что известно об Астраханском газоперерабатывающем заводе

Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших газохимических комплексов в мире и работает с 1985 года. На предприятии занято около 5600 работников.

Завод специализируется на производстве автомобильных бензинов марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5, дизельного топлива, газоконденсатного топлива, природного горючего газа метанового ряда, а также сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана, ПБА и СПБТ).

Кроме того, предприятие выпускает стабильный газовый конденсат, дистилляты газового конденсата различных фракций (легкой, средней и тяжелой), техническую газовую серу в жидкой, комовой и гранулированной формах, а также широкую фракцию легких углеводородов.

Напомним, в сентябре 2025 года Астраханский газоперерабатывающий завод приостанавливал свою работу, так как на предприятии вспыхнул пожар после атаки украинских БПЛА. Тогда дроны нанесли значительные повреждения на объекте: пламя повредило установку по производству газового конденсата, которая имела годовую мощность в 3 миллиона тонн.

Кроме того, завод ранее также подвергался атакам беспилотников. В феврале 2025 года в результате удара также были остановлены производственные процессы, а поврежденный блок, по данным информированных источников, возобновил работу только в конце августа.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 мая в российской республике Башкортостан произошел пожар на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино", которая входит в систему "Транснефти". Объект является одним из крупнейших узлов нефтетранспортной инфраструктуры страны-агрессора.

