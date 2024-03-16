'Был настоящим героем': на войне в Украине погиб доброволец из Германии. Фото

На войне в Украине погиб 37-летний доброволец из Германии по имени Стефан. Он защищал нашу страну в рядах Интернационального легиона территориальной обороны Вооруженных сил Украины с апреля 2022 года.

Об этом сообщило немецкое издание RND. Стефан погиб во время артиллерийского обстрела в четверг, 14 марта. Он находился в блиндаже, из которого управлял разведывательным дроном, когда прямо в его укрытие попал вражеский снаряд.

"Когда нам удалось его выкопать, он уже был мертв", – рассказали побратимы воина. Они отметили, что он был настоящим героем.

Стефан рассказывал, что он служил в Бундесвере (вооруженные силы ФРГ) в течение пяти лет и трижды был в Афганистане. В гражданской жизни мужчина был владельцем автотранспортной компании на юге Германии.

Воин был руководителем группы разведки спецподразделения Интернационального легиона ВСУ. Год назад доброволец получил осколочное ранение головы.

Во время этого разговора с немецкими журналистами он поделился, что россияне назначили награду за его голову. Из-за этого боец не хотел, чтобы в СМИ публиковались какие-либо подробности о нем, и фотографировался только с закрытым лицом.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с российскими оккупационными войсками за независимость Украины погиб доброволец из Литвы Тадас Тумас. Последний бой защитник нашего государства принял в районе Бахмута Донецкой области.

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