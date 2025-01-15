'Был настоящим патриотом Украины': на фронте погиб защитник из Одесской области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Одесской области Александр Мотоман. На щите Героя будут встречать в селе Лощиновка Измаильского района.

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Трагическое известие сообщили в Сафьяновской сельской территориальной громаде. Там говорят: Александр был "настоящим патриотом, верным сыном своей Родины".

"На передовой, защищая Украину, погиб житель села Лощиновка Александр Мотоман. Александр был настоящим патриотом, верным сыном своей Родины. Он отдал свою жизнь ради нашего мирного неба, ради будущего родной страны и каждого из нас. Его мужество, преданность и самопожертвование навсегда останутся. примером для нас всех", – говорится в сообщении.

В громаде выразили соболезнования семье и близким павшего воина.

"Разделяем вашу боль, скорбим вместе с вами и молимся об упокоении души нашего Героя. Вечная слава и светлая память Александру", – отметили в Сафьяновской сельской тергромаде.

Напомним, ранее стало известно, что в боях в Покровском направлении погиб 23-летний защитник с Тернопольщины. Он добровольцем пошел в ВСУ еще в марте 2022 года.

Также сообщалось, что в Черкассах простились с воином, погибшим на фронте в результате атаки дрона-камикадзе. Александр Петухов пошел на войну добровольцем в 2022 году, служил в бригаде "Буревий" Нацгвардии.

Защитник погиб 3 января 2025 года в зоне проведения боевых действий в результате атаки вражеского дрона-камикадзе.

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