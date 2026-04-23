'Был обвал': мужчина, который потерял жену в результате удара РФ по Днепру, рассказал о трагедии. Видео

Днепрянин Александр в результате российской атаки города потерял жену. "Шахед" попал прямо в многоэтажку, где супруги жили на восьмом этаже.

Видео дня

О деталях прилета в их квартиру мужчина рассказал Общественное Днепр. Так, сразу после удара под ногами провалился пол – ему чудом удалось спастись, шансов выжить жене не было.

Что известно

Мужчина отметил, что погибшую жену звали Карина, ей было 23 года. В момент прилета она находилась с той стороны квартиры, где пришелся удар.

"Там без шансов. Там и у меня было бы без шансов, если бы он залетел с другой стороны дома", – рассказал Александр.

По его словам, "Шахед" попал в седьмой этаж, и сразу же обвалился пол с восьмого этажа на седьмой. Чтобы спастись, Александру пришлось вылезти с лоджии в простенок между подъездами и оттуда его сняли спасатели.

"Обвалился пол, я вылез на лоджию, потом на спутниковую антенну, а потом вылез между двумя подъездами в простенок и болтался, пока меня не сняли ГСЧСники – минут 20. Босиком, в халате я там и торчал", – рассказал мужчина.

Что известно об обстреле Днепра 23 апреля

В ночь на четверг, 23 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли "Шахедами" Днепр. Прозвучала серия взрывов, известно о попадании по жилой застройке. В результате обстрела среди мирных жителей три человека погибли, есть раненые. В разных районах города вспыхнули пожары. Один из БпЛА попал в многоэтажку, кроме того, загорелись авто и магазины.

"Враг попал в многоэтажку в Днепре. Загорелись несколько квартир", – написал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По состоянию на 6:00 утра в областной администрации уточнили, что в результате российского теракта погибли два человека, также восемь человек пострадали, один человек не выходит на связь.

Позже количество погибших возросло до трех, а пострадавших – до 10. Четверо человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди них двое детей – девушки 9 и 14 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!