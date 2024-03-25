'Был отважным воином, готовым прийти на помощь': в боях за Украину погиб защитник из Хмельницкой области. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб военнослужащий из Хмельнитчины Максим Отинов. Ему навсегда останется 33 года.

Герой отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Об этом сообщил Волочисский городской совет.

"С глубокой грустью сообщаем о гибели нашего земляка, младшего сержанта Отинова Максима Леонидовича, который 23 марта 2024 во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что он был храбрым и отважным воином, всегда готовым помочь своим собратьям.

Максим Отинов родился в 1990 году в городе Волочиске. Учился в Волочисском УВК. С началом полномасштабной российской агрессии, не колеблясь, встал на защиту Родины.

Защитник погиб 23 марта 2024 во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

О дате и времени прощания с бойцом сообщат дополнительно.

Напомним, на Авдеевском направлении фронта в боях с врагом погиб 22-летний воин Сергей Василевский из Сватовского района Луганской области. Он был контрактником, служил в рядах 53-й ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 марта во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Краснопир. Жизнь бойца спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины оборвалась 11 марта.

– 21 марта в Луганской области оборвалась жизнь 31-летнего украинского военнослужащего старшего солдата Артема Павлюка. Вместе с ним погиб его двоюродный брат.

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