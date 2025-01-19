Был профессионалом и заряжал энергией: в Сумской области погиб военный из Кривого Рога Сергей Антоненко

В боях за Украину погиб воин из Кривого Рога Сергей Антоненко. До полномасштабного вторжения он работал на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", а с мая 2024 года присоединился к украинскому войску.

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Мужчина, который, по словам коллег, "был профессионалом и зажигал энергией", свой последний бой принял 30 декабря 2024 года на Сумщине. Об этом сообщили в корпоративном издании "Металлург".

В сообщении говорится, что криворожец Сергей Антоненко встал на защиту Украины в мае 2024 года. До мобилизации он работал механиком участка по ВПМ и маслосмазке рудообогатительной фабрики № 2 горного департамента "АрселорМиттал Кривой Рог": отвечал за подачу смазки на основное оборудование фабрики – мельницы, классификаторы, вакуум-фильтры, дешламаторы, конвейеры. Все эти агрегаты требуют постоянной смазки, а сбой в работе системы, которая ее обеспечивает, может привести к остановке всего производства.

И именно Сергей Антоненко, по словам заместителя начальника РЗФ-2 по механическому оборудованию Виталия Ратушного, обеспечивал бесперебойную подачу смазки на агрегаты, а также отвечал за мощные электромостовые краны и другие грузоподъемные механизмы, без которых не обходился ни один серьезный ремонт оборудования фабрики.

"Сергей Антоненко умело руководил участком, который хорошо справлялся со своими задачами. Он отлично разбирался в оборудовании. А еще Сергей хорошо организовывал работу своего немаленького коллектива, куда входили ремонтные бригады, очередные слесари-ремонтники, машинисты кранов. Он сам был мужчиной энергичным и зажигал своей невероятной энергией коллег. Целеустремленный, ответственный, добросовестный, Сергей был примером. Если он брался за дело, даже самое сложное, то всегда доводил его до конца. А его юмор разряжал острые моменты, если таковые и возникали. Страшное известие о гибели нашего защитника ошеломило каждого, кто знал этого замечательного человека", – цитирует издание слова Ратушного о погибшем на фронте коллеге.

Криворожец Андрей Мажара написал, что Сергей Антоненко был человеком с "золотыми руками и открытым сердцем".

"Его знания, энергия, трудолюбие и юмор вдохновляли коллег, а ответственность и целеустремленность делали настоящим примером для подражания. Побратимы, друзья и коллеги вспоминают Сергея как профессионала и мастера на все руки, а также открытого человека, с которым хотелось вместе работать и дружить" , – отметил Мажара.

Свой последний бой Герой принял 30 декабря 2024 года в селе Александровка Ахтырского района Сумской области – населенный пункт расположен на границе с Россией.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб крымскотатарский защитник по имени Длявер. У Героя остались жена и трое детей. С воином простились 18 января в Киевской области.

Также сообщалось, что в Киеве на Майдане простились с военным фотографом и оператором Русланом Ганущаком.

Кроме того, в боях за Украину погиб молодой воин из Украинки на Киевщине – 22-летний Даниил Кунченко с позывным "Амиго". Смерть защитник принял в Харьковской области 8 января, несколько часов не дожив до встречи с невестой, которая приехала с ним повидаться.

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