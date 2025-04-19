Был ранен в день рождения: умер 16-летний парень, пострадавший в результате атаки РФ на Херсон

Утром 19 апреля стало известно о смерти в больнице молодого человека, получившего ранение во время российской атаки на Херсон 17 апреля. В тот день ему исполнилось 16 лет.

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Отец парня погиб на месте удара, а за жизнь подростка медики боролись почти двое суток. О смерти юноши сообщили в Херсонском городском совете.

"Парень, который 17 апреля, в день своего 16-летия, получил тяжелые ранения в результате комбинированного вражеского обстрела Центрального района, сегодня скончался в больнице. Специалисты до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались смертельными. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

В тот день, 17 апреля, россияне сбросили несколько авиационных бомб на Центральный район Херсона, после чего начали к артиллерийский обстрел и одновременную атаку с беспилотников.

Под вражеский удар попал гражданский автомобиль, в котором находились отец с сыном. 55-летний мужчина, отмечали в горсовете Херсона, погиб на месте. Его раненого сына социальные работники доставили в больницу и передали медикам. И те начали отчаянную борьбу за жизнь юноши, в которой в конце концов потерпели поражение.

Напомним, 16 апреля российские оккупанты также атаковали Херсон из авиации и артиллерии. Тогда погиб человек, еще несколько горожан получили ранения.

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