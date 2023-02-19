Был раз на полигоне: родные рассказали о погибшем жителя Тернополя, которого отправили на фронт без подготовки

Богдан Покитко пробыл на войне всего 4 дня – отправили на передовую без подготовки. Родственники и близкие погибшего рассказали о его истории в сети – до отправки на фронт он лишь раз был на полигоне.

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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице. Родные Богдана Покитко решили предоставить этой истории максимальную огласку, чтобы были сделаны выводы.

"Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что направит запросы в компетентные органы для выяснения обстоятельств гибели Богдана Покитко, бойца, погибшего почти сразу после прибытия на фронт. Со мной связалась семья Богдана, его друзья, которые решили предоставить этой истории максимальную огласку, чтобы были сделаны выводы", – сообщил Юрий Бутусов.

Как заявили родные погибшего, в их семье было два брата – Богдан и Михаил. Причем второй является действующим военным.

Богдану Покитко занимался собственным бизнесом, ему было 33 года. 16 января он ждал транспорт на автобусной остановке, ему вручили повестку. Он сразу же прошел медосмотр и получил звание солдата Вооруженных сил Украины.

"Никакого опыта службы в армии у Богдана не было. Но Богдан говорил, что если стране нужно, он тоже станет служить. Богдана причислили к составу роты охраны Тернопольского военкомата. Он стоял в караулах и участвовал в раздаче повесток", – заявили его родные.

Как подтвердили его родственники, Богдан Покитко лишь однажды стрелял на полигоне – другой военной подготовки он не проходил.

11 февраля Покитко получил приказ выдвигаться на Донбасс в боевую часть. Он не отказался, в отличие от некоторых других, несмотря на отсутствие навыков.

"О том, что на фронт посылают неподготовленного бойца в Тернопольском военкомате, конечно знали. И тем не менее, Богдана отправили на войну", – говорится в сообщении Юрия Бутусова.

14 февраля Покитко позвонил коллегам по работе, сказал, что находится в Славянске, они ждут нового командира и в составе пополнения будут зачислены в 10-ю горно-штурмовую бригаду, где его, конечно , восприняли как пехотинца, готового выполнять задачи в первой линии.

"Богдан Покитко погиб в бою. Все близкие и семья, знавшие, что он был далек от войны, были шокированы с какой скоростью неподготовленного человека отправили на передовую и как быстро он погиб. Богдан был мотивированным и честным гражданином, и если бы получил хотя бы минимальную подготовку, он мог бы стать качественным бойцом, сержантом", – написано в источнике.

Семья Богдана Покитко требует установить, какое конкретно должностное лицо Тернопольского военкомата приняло решение направить неподготовленного человека на передовую, что привело почти мгновенно к гибели.

"Прошел год войны, год – и дело Богдана Покитко нуждается в огласке, чтобы заставить командиров ответственно относиться к самой дорогой жизни солдат, которую им доверяют", – написал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан Покитко погиб на фронте 16 февраля. Он был призван во 2-й половине января 2023 года путем принудительного вручения приглашения и доставки в ТЦК на остановке общественного транспорта в г. Тернополь. Обучение боец в учебной части и на полигоне не проходил. Он не проходил обучение обращению с оружием.

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