'Был страшный взрыв': переселенка с Луганщины рассказала о моменте удара РФ по Кривому Рогу. Видео

Людмила, переселенка с Луганщины, рассказала об ужасных взрывах в Кривом Роге. Женщина живет в соседнем доме с тем, что уничтожили россияне.

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Соответствующее видео опубликовало "Суспільне". В момент воздушной тревоги Людмила была дома. Когда раздался сигнал, она быстро надела тапки и выбежала в коридор.

"Страшный взрыв. После повторной тревоги я побежала в соседнюю школу, просидела там до двух ночи", – рассказала женщина.

В результате удара у многих жителей ее дома выбило окна, хотя в квартире Людмилы они остались целыми, пострадали только фрамуги.

"В нашем доме у половины жителей выбиты окна. В нашей квартире они целые, побиты только фрамуги. Мы вот недавно один взрыв пережили, только окно поставили, и вот еще один", – добавила Людмила.

Женщина также отметила, что во время второй тревоги люди бежали в школу в чем были. В школе развернули штаб помощи, где предоставляли одежду и чай для пострадавших.

Напомним, в результате баллистического удара РФ по многоэтажке в Кривом Роге погиб 39-летний мужчина по имени Евгений. Он с первых дней полномасштабного вторжения России встал нам защиту родной земли, воевал на Харьковском направлении и впоследствии был комиссован из-за контузии.

Накануне вечером стало известно, что россияне атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Разрушениям в результате атаки подверглись медучреждение, газопровод и трехэтажный жилой дом. В доме и хозяйственных постройках возник пожар.

Ранения получили по меньшей мере 14 человек, один человек погиб.

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