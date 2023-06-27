Была 'бавовна'? В оккупированном Крыму заявили о повреждении железнодорожных путей

В Кировском районе Крыма повреждена железная дорога, соединяющая Джанкой и Керчь. Из-за происшествия задерживается движение минимум четырех поездов.

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О повреждении железнодорожных путей сообщил гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, он обещает устранить повреждения в срок "от 4 до 8 часов". О причинах повреждений он не сообщил.

По словам Аксенова, в Крыму снова "устала" железная дорога.

"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", – сказал гауляйтер.

Происшествие произошло на железной дороге, соединяющей Джанкой и Керчь.

В оккупационном "министерстве транспорта" заявили, что из-за повреждений железнодорожного полотна задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Пассажиров перевозят по мультимодальной схеме (с использованием двух и более видов транспорта) в двух направлениях: от станции Владиславовка до пгт. Ленино и обратно.

Там также оптимистично надеются на восстановление движения поездов "в ближайшее время".

О причинах повреждения оккупанты не сообщают.

Напомним, накануне во временно оккупированном Крыму также звучали взрывы: там внезапно загорелись склады армии РФ. "Бавовна"посетила район населенных пунктов Токарево и Шубино.

Кроме того, 21 июня в оккупированном Крыму заявили о диверсии на железной дороге. Произошла она в районе Феодосии. Предположительно, помогли железнодорожному полотну взлететь на воздух украинские партизаны.