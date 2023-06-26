Взрывы в оккупированном Крыму: внезапно загорелись склады армии РФ. Видео

Во временно оккупированном Крыму вечером понедельника, 26 июня, были слышны взрывы. Вероятно, российских захватчиков посетила новая "бавовна"

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Выяснилось, что вдруг загорелись склады армии РФ. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Так, "хлопок" на этот раз состоялся в районе населенных пунктов Токарево и Шубино.

"Временно оккупирован Крым. В районе н.п Токарево – Шубино неожиданно запылали склады оккупантов. Чудеса и только", – говорится в сообщении.

Штефан также опубликовал соответствующее пожарное видео.

Напомним, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал, что украинская армия сможет дойти до Крыма уже до конца лета. При этом главное условие – расширение военной помощи Украине, в частности предоставление беспилотников General Atomics MQ-1C Grey Eagle и дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Чонгарском мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью, 22 июня раздался взрыв. Очевидцы сняли первые минуты после "хлопка" на камеру. Момент прилета по Чонгарскому мосту также попал на видео.

– Гауляйтер Сальдо пригрозил, что Россия может ударить по мостам в Одесской области и в селе Джурджулешты – это населенный пункт в Кагульском районе Молдовы на границе с Румынией и Украиной. Коллаборант утверждает, что ответ России будет "очень серьезным".

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