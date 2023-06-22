Момент прилета по Чонгарскому мосту попал на видео: дым был виден издалека

Взрыв на мосту в Чонгаре между Херсонщиной и Крымом зафиксировала одна из камер внешнего наблюдения. Характер "бавовны" совпадает с версией о том, что объект был атакован ракетой.

Видео дня

После прилета в небо моментально поднялось огненное облако, а потом пошел дым. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". Отметим, что запись слили в сеть в довольно плохом качестве (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Взрыв прогремел около 5:00 утра. Российские источники обвинили в этом Вооруженные силы Украины. Утверждается, что украинский самолет запустил по мосту ракету Storm Shadow британского производства.

Оккупационные так называемые власти признали факт разрушений. Однако они заверяют, что ремонтные работы уже начались. Гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо сказал, что сообщение с Крымом продолжается, так как "есть другие пути, пусть и немного более длинные".

Как писал OBOZREVATEL:

– Очевидцы засняли первые минуты после взрыва на мосту в Чонгаре на камеру. Над объектом было видно дым.

– Россиян происшествие разозлило. Жертвы пропаганды потребовали мести – ударов по Украине, а также по территории Великобритании.

– При этом Сальдо пригрозил, что Россия может ударить по мостам в Одесской области и в селе Джурджулешты – это населенный пункт в Кагульском районе Молдовы на границе с Румынией и Украиной. Коллаборант утверждает, что ответ России будет "очень серьезным".

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