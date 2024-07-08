'Была достигнута компромиссная позиция': Вениславский пролил свет на снижение мобилизационного возраста

На сегодняшний день никаких инициатив по снижению мобилизационного возраста в Верховной Раде, Офисе президента и Кабинете министров нет. Этот вопрос пока не обсуждается, а говорить о будущем еще рано.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что не понимает, откуда берутся слухи на этот счет.

"Была достигнута такая компромиссная позиция, когда мы голосовали за закон, что минимальный возраст призыва на военную службу – это 25 лет. Снижение с 60 до 50, как некоторые заявляли, на сегодняшний день также не рассматривается", – сказал нардеп.

О снижении мобилизационного возраста сейчас говорят в СМИ, также свое мнение по этому поводу высказывают военные. Власти об этом знают, но этот вопрос очень чувствительный, отметил Вениславский.

"Я думаю, что на сегодняшний день без внесения изменений в закон мы его вообще не можем решить, потому что это исключительно в законодательном плане, в законодательной плоскости находится, а надеяться, что оно получит поддержку, на сегодняшний день тоже нет оснований. Поэтому мы его не рассматриваем", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сказал, что две категории украинских студентов получат отсрочку от мобилизации. Речь идет, в частности, о тех, кто учится на дневной или дуальной форме на бюджетной основе.

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