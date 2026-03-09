'Была искренним, светлым ребенком': Россия ударом по Харькову убила 13-летнюю юннатку зоопарка вместе с мамой и бабушкой. Фото

В результате российского ракетного удара по Харькову в ночь на 7 марта погибла 13-летняя девочка Лиза Полянская, которая была юннаткой местного зоопарка. Вместе с ней жертвами атаки стали ее мама и бабушка.

В городе продолжают оплакивать погибших после очередного массированного обстрела. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского зоопарка.

В зоопарке рассказали, что среди погибших во время ночной атаки России по Харькову была их юннатка – 13-летняя Лиза Полянская. Девочка училась в восьмом классе и активно посещала зоопарк, где участвовала в занятиях для юных натуралистов.

По словам работников заведения, в зоопарк Лизу в свое время привела ее учительница — бывшая юннатка, которая когда-то сама начинала знакомство с природой именно здесь. Именно любовь к животным и окружающему миру стала для девочки толчком приобщиться к этому сообществу.

В зоопарке вспоминают Лизу как очень искреннего, доброго и светлого ребенка.

"Лиза была искренним, светлым ребенком, любознательным и добрым. Она очень любила животных и искренне радовалась каждой встрече с нашими подопечными. В ее глазах всегда было много интереса, тепла и искренней любви к живому миру", – отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому, который произошел ночью 7 марта. Под завалами многоэтажки спасатели обнаружили десять погибших, среди них – двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 марта, российские войска устроили комбинированную атаку на Харьков. Одна из ракет попала по многоэтажке в Киевском районе. 11 человек погибли, среди них – двое детей, ранены 15 человек, за жизнь одного из пострадавших мальчиков борются врачи.

Кроме того, из-за вражеской атаки погиб хоккеист команды "Белый Барс" 2017–2018 годов рождения Гордей Удовиченко. Трагедия произошла 7 марта: ракета разрушила дом, где Гордей жил с мамой Еленой Михайловной, которая работала учительницей начальных классов.

