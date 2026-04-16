Была 'разведка боем': Игнат рассказал об особенностях новой атаки России на Украину и назвал 'ахиллесову пяту' ПВО

Россия применила новую тактику во время массированной атаки на Украину в ночь на 16 апреля, соединив удары беспилотниками и ракетами в несколько волн. Предыдущий удар 15 апреля, по оценке Воздушных сил, был своеобразной "разведкой боем" перед основной атакой.

Наибольшей проблемой для украинской ПВО остаются баллистические ракеты, которые сложнее перехватывать. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, после объявленного 12 апреля "перемирия" российские войска уже в ночь на 15 апреля осуществили массированный запуск более 300 беспилотников. Эту атаку он назвал подготовительным этапом перед дальнейшими ударами.

В ночь на 16 апреля противник атаковал Украину в две волны, применив как ракеты, так и БпЛА.

"Особенность этой атаки была в том, что противник применил большое количество баллистики – 19 баллистических ракет "Искандер-М" или С-400 было применено по четырем регионам нашего государства", – сказал он.

В частности, значительным ударам подверглись Киев, Днепр, Харьковская и Одесская области. В столице зафиксировано пять попаданий. В первой волне атаки россияне также применили около 20 крылатых ракет – примерно столько же, сколько и баллистических во время основного удара.

Игнат отметил, что на этот раз Воздушные силы подводили итоги атаки за сутки – с 7 утра 15 апреля до 7 утра 16 апреля, поскольку удары носили непрерывный характер и фактически продолжались в течение всего дня и ночи.

В то же время эффективность противовоздушной обороны в отношении крылатых ракет остается высокой. По словам Игната, такие цели удается сбивать в значительном количестве, иногда показатель перехвата достигает почти 100%. Важную роль в этом играет украинская тактическая авиация, в частности истребители F-16.

Зато баллистические ракеты, по словам представителя Воздушных сил, остаются "ахиллесовой пятой" украинской ПВО из-за сложности их перехвата и высокой скорости.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

